В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы секс-шопа
Им оказался 30-летний местный житель. Он специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин. Сейчас мужчина передан в следственные органы для процессуальных действий.
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве продавщицы магазина для взрослых на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
"Уголовный розыск задержал подозреваемого в убийстве продавца магазина для взрослых", — говорится в сообщении.
Отмечается, что утром 20 февраля оперативники задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 30-летний петербуржец, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида. Согласно предварительным данным, мужчина убил продавщицу при ограблении. Оперативники угрозыска обнаружили в его квартире два товара из магазина.
"Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку", — сообщили в пресс-службе, добавив, что убийцу передали в следственные органы для процессуальных действий.
Ранее стало известно, что неизвестный зарезал сотрудницу секс-шопа в Петербурге. Лайф опубликовал видео с содержанием 18+. Отмечается, что продавщица, истекая кровью, попыталась попросить о помощи, но успела только сказать, что теряет сознание. Скорая приехала на место, однако медики спасти женщину не успели.
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Момент ограбления секс-шопа в Петербурге, где мужчина зарезал продавщицу. Скриншот из видео. Обложка © Piter.tv