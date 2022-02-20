В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы секс-шопа

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве продавщицы магазина для взрослых на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

"Уголовный розыск задержал подозреваемого в убийстве продавца магазина для взрослых", — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 20 февраля оперативники задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 30-летний петербуржец, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида. Согласно предварительным данным, мужчина убил продавщицу при ограблении. Оперативники угрозыска обнаружили в его квартире два товара из магазина.

"Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку", — сообщили в пресс-службе, добавив, что убийцу передали в следственные органы для процессуальных действий.