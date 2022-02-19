Видео 18+: Неизвестный зарезал сотрудницу секс-шопа в Петербурге

Грабитель ворвался в секс-шоп на улице Дыбенко в Петербурге и насмерть зарезал продавщицу. Видео © Piter.tv (ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ЛИЦАМ СО СЛАБОЙ ПСИХИКОЙ)

В Сети появились жуткие кадры, как житель Санкт-Петербурга ворвался в секс-шоп на улице Дыбенко и нанёс сотруднице магазина двадцать ножевых ранений. Видео с камер наблюдения публикует портал "Питер ТВ".

Уточняется, что мужчина потребовал открыть подсобное помещение, но девушка отказалась. Тогда преступник набросился на неё с ножом и нанёс несколько ударов. Затем он оставил жертву, взял с полки пару коробок с товаром и убежал.

Сотрудница магазина, истекая кровью, попыталась связаться с кем-то по телефону и попросить о помощи, но успела только сказать в трубку, что теряет сознание. Скорая приехала на место, однако медики спасти женщину не успели.