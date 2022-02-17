Видео 18+: Отец изрубил топором дочь на юге Москвы
Истекающую кровью женщину заметили прохожие, они вызвали полицию и скорую. 85-летнего напавшего задержали.
Жители улицы Криворожской в Москве стали свидетелями страшной картины: мужчина ударил женщину топором по голове, она осталась истекать кровью на тротуаре. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия, которое не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.
Пострадавшая на улице Криворожской женщина. Видео © LIFE
По данным источника Лайфа, жертва — дочь мужчины. Конфликт между родственниками начался в квартире, 85-летний пенсионер несколько раз ударил 55-летнюю дочь молотком, она выбежала на улицу, но отец погнался за ней с топором.
Прохожие вызвали скорую и полицию. Пенсионера задержали, он находится в не совсем адекватном состоянии: ничего не может объяснить и даже не знает сегодняшнюю дату. Пострадавшая в тяжёлом состоянии находится на операции.
А ранее Лайф писал, что 11 февраля в Стамбуле неизвестный мужчина напал на двух туристок из Казани, которые возвращались поздно вечером из кафе в отель. Одну из них он повалил на землю и несколько раз ударил катаной по спине и голове. К счастью, девушке удалось подняться и сбежать. Момент нападения зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Полиция начала расследование только после вмешательства российского консула.