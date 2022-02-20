Джонсон заявил о начале осуществления Россией плана по "вторжению" на Украину
По словам британского премьера, есть вероятность, что российские войска якобы не просто планируют войти в страну с востока, через территорию Донбасса, но и из Белоруссии и окрестностей Киева.
Борис Джонсон. Фото © Flickr / Number 10
План России по "вторжению" на Украину в некотором смысле уже начал осуществляться, на это указывают происходящие события в республиках Донбасса. С таким утверждением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Все свидетельства указывают на то, что план в определённом смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали", — сказал глава британского кабмина в интервью Би-би-си.
По словам Джонсона, есть "достаточно высокая вероятность", что якобы российские войска не просто планируют войти в Незалежную с востока, через территорию Донбасса, но и из Белоруссии и окрестностей Киева.
А ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Запад не собирается вечно предлагать России "оливковую ветвь". Он отметил, что действия Москвы сплотили страны ЕС с её заокеанскими партнёрами, в том числе с США, Канадой и Японией. По его утверждениям, концентрация войск РФ вокруг Незалежной якобы продолжается.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".