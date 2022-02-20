Джонсон заявил о начале осуществления Россией плана по "вторжению" на Украину

План России по "вторжению" на Украину в некотором смысле уже начал осуществляться, на это указывают происходящие события в республиках Донбасса. С таким утверждением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Все свидетельства указывают на то, что план в определённом смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали", — сказал глава британского кабмина в интервью Би-би-си.

По словам Джонсона, есть "достаточно высокая вероятность", что якобы российские войска не просто планируют войти в Незалежную с востока, через территорию Донбасса, но и из Белоруссии и окрестностей Киева.