Депутат Морозов назвал политическим давлением заявления Джонсона о "большой войне"

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия якобы "имеет план", который может спровоцировать "крупную войну", можно считать элементом политического давления на Россию. Об этом рассказал в беседе с Лайфом депутат Госдумы Олег Морозов.

"Это элемент политического давления на Россию. Как это ни парадоксально, нас запугивают этой войной, но мы-то как раз этой войны не хотим. Мне кажется, сейчас идёт такая война нервов: кто кого переглядит, кто кого перепугает больше и кто первый сделает шаг назад", — отметил парламентарий.

По словам Морозова, именно Борис Джонсон "является одним из поджигателей этой войны". Вероятно, вооружённый конфликт входит в его планы и планы "его вашингтонских патронов", отметил парламентарий. Депутат подчеркнул, что Запад сейчас действительно работает над тем, чтобы "довести ситуацию до предела в расчёте на то, что у России дрогнут нервы в этом информационном конфликте" и Москва откажется от своих требований по гарантиям безопасности.

Морозов добавил, что Украина "здесь вообще ни при чём" и очаг конфликта был создан искусственно. Политик напомнил, что РФ сегодня осуществляет все перемещения своих солдат на своей собственной территории и некоторые войска в рамках союзных учений находятся на территории Белоруссии.

"В отличие от британцев, которые двигают своих солдат и в Прибалтику, и на Украину, и по всему миру. И вот интересно сравнить, кто же тогда проявляет агрессию: тот, кто абсолютно законно находится на своей территории, или тот, кто бегает с оружием по всему миру", — заявил Морозов.

Депутат подчеркнул, что у Москвы нет намерений с кем-либо воевать и "это не входит в наши планы", так как власти страны понимают, что разжигание войны противоречит собственным интересам России, а также интересам её партнёров.

"У нас нет этого в планах и не может быть", — заключил Морозов.