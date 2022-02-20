В ЛНР сообщили, что в Россию эвакуировано почти 29 тысяч человек
Уточняется, что только за минувшие сутки в РФ прибыло 4107 жителей республики Донбасса. Всего же в Ростовскую область на данный момент приехало свыше 40 тысяч беженцев.
На данный момент уже почти 29 тысяч жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) эвакуировано в Россию. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ЛНР.
"С 19:00 18 февраля по 07:00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 28 950 человек", — говорится в сообщении штаба.
Уточняется, что только за минувшие сутки эвакуировано 4107 жителей ЛНР.
Ранее Лайф сообщал, что свыше 40 тысяч человек прибыли в Ростовскую область из Донбасса. Минувшей ночью более двух тысяч граждан было отправлено на поездах в Воронежскую и Курскую области, уточнил врио главы МЧС Александр Чуприян.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили многие регионы России.
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко