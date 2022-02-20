В ЛНР сообщили, что в Россию эвакуировано почти 29 тысяч человек

Уточняется, что только за минувшие сутки в РФ прибыло 4107 жителей республики Донбасса. Всего же в Ростовскую область на данный момент приехало свыше 40 тысяч беженцев.

На данный момент уже почти 29 тысяч жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) эвакуировано в Россию. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ЛНР.

"С 19:00 18 февраля по 07:00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 28 950 человек", — говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что только за минувшие сутки эвакуировано 4107 жителей ЛНР.