Прибывшие в Воронежскую область беженцы рассказали Лайфу о ситуации в Донецке

По словам эвакуированных, семь лет назад они прятались от обстрелов в подвалах, но сейчас так делать уже "не выдерживает сердце". Они также поблагодарили Россию за то, что страна приняла их.

Прибывшие в Воронежскую область жители Донецка рассказали о ситуации в их городе. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители Донецка, вынужденно приехавшие в Воронежскую область, рассказали об обстановке, сложившейся в их городе. По словам горожан, в республиках Донбасса идёт усиленная стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Приехали оттого, что очень тяжело, когда 17-го, 16-го шумовые работали по городу… Обстрелы... угрожают постоянно, постоянно "с лица земли сотрём". В городе, короче, тяжёлое положение", — сказала Татьяна Сабрыкус.

Пенсионерки на вопрос корреспондента признались, что в республиках идёт стрельба, также слышны звуки разрывов снарядов. Горожане считают, что сейчас ситуация хуже, чем была в 2014 году.