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Регион
Опубликовано 20 февраля 2022, 09:48
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Прибывшие в Воронежскую область беженцы рассказали Лайфу о ситуации в Донецке

По словам эвакуированных, семь лет назад они прятались от обстрелов в подвалах, но сейчас так делать уже "не выдерживает сердце". Они также поблагодарили Россию за то, что страна приняла их.

Прибывшие в Воронежскую область жители Донецка рассказали о ситуации в их городе. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители Донецка, вынужденно приехавшие в Воронежскую область, рассказали об обстановке, сложившейся в их городе. По словам горожан, в республиках Донбасса идёт усиленная стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Приехали оттого, что очень тяжело, когда 17-го, 16-го шумовые работали по городу… Обстрелы... угрожают постоянно, постоянно "с лица земли сотрём". В городе, короче, тяжёлое положение", — сказала Татьяна Сабрыкус.

В ПВР Ростовской области размещено 6,5 тысячи беженцев
В ПВР Ростовской области размещено 6,5 тысячи беженцев

Пенсионерки на вопрос корреспондента признались, что в республиках идёт стрельба, также слышны звуки разрывов снарядов. Горожане считают, что сейчас ситуация хуже, чем была в 2014 году.

"Мы 2014-й, 15-й сидели в подвалах. А теперь уже сердце не выдерживает по подвалам сидеть. Вот мы и решились приехать, спасибо, что приняли", — добавила женщина.

Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили многие регионы России.

Свыше 40 тысяч человек прибыли в Ростовскую область из Донбасса
Свыше 40 тысяч человек прибыли в Ростовскую область из Донбасса
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Кадр видео © Telegram-канал SHOT

Артур Лапсаков
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