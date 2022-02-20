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20 февраля, 09:45

Метеоролог Шувалов предупредил москвичей о похолодании с 23 февраля

По его словам, в этот день на Московский регион обрушатся осадки в виде мокрого снега и дождя. А последующие дни до 27 февраля будут "вполне зимними".

<p>Снежная погода в Москве. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов </p>

Снежная погода в Москве. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Москве и Московской области с 23 февраля начнёт холодать, в конце следующей недели ожидаются морозы до -10 градусов. Об этом в беседе с RT рассказал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Тёплая погода или, как любят говорить другие синоптики, аномально тёплая погода сохранится вплоть до Дня защитника Отечества... 23 февраля начнёт холодать, а вот 24-е, 25-е, 26-е будут вполне зимними днями", — рассказал он.

По словам Шувалова, до среды, 23 февраля, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. А в ночь на 25–26-е в Московской области прогнозируются морозы от -8 до -10 градусов по Цельсию. Синоптик отметил, что в такой погоде нет ничего сверхъестественного.

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"Два года назад, в 2020 году, в этот самый день было почти +7°С... Было существенно теплее, чем то, что мы сейчас наблюдаем", — добавил Шувалов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей Сахалина и Курил, что 20-го и 21-го на них обрушится "циклон-бомба". По его словам, порывы ветра на островах превысят 38 метров в секунду. Катаклизмы, объяснил он, связаны с активизацией взрывного циклона, который зарождается над Японским морем.

Светлана Оперук

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