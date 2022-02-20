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20 февраля, 09:39

Обнародовано видео операции спецназа ДНР по обезвреживанию диверсантов

Отмечается, что минувшей ночью планировалось совершить ряд крупных терактов на территории Донецка. Для того чтобы подавить сопротивление, сотрудники МГБ применили орудие БТР.

Донецкий телеканал "Оплот ТВ" обнародовал кадры спецоперации Министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) против украинских диверсантов, которые минувшей ночью планировали взрывы на объектах инфраструктуры. По словам корреспондента, действие происходило в одном из домов Киевского района города.

"Вооружённые до зубов боевики планировали совершить ряд крупных терактов на территории ДНР. Оказавшись в западне, пошли, что называется, ва-банк. Спецназ начинает штурм здания", — комментирует происходящее голос за кадром.

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Уточняется, что, для того чтобы подавить сопротивление диверсантов, сотрудники МГБ применили орудие БТР.

Как уже сообщал Лайф, диверсанты также планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в ДНР. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, из-за чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения. Однако террористическая деятельность была пресечена, уточнили в МГБ.

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Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атаки ВСУ. Отмечается, что потерь среди личного состава нет. Кроме того, разрушено пять жилых домов. Всё произошло в районе населённого пункта Пионерское.

Кадр из видео © YouTube / "Оплот ТВ"

Наталья Исакова

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