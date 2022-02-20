Обнародовано видео операции спецназа ДНР по обезвреживанию диверсантов

Донецкий телеканал "Оплот ТВ" обнародовал кадры спецоперации Министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) против украинских диверсантов, которые минувшей ночью планировали взрывы на объектах инфраструктуры. По словам корреспондента, действие происходило в одном из домов Киевского района города.

"Вооружённые до зубов боевики планировали совершить ряд крупных терактов на территории ДНР. Оказавшись в западне, пошли, что называется, ва-банк. Спецназ начинает штурм здания", — комментирует происходящее голос за кадром.

Уточняется, что, для того чтобы подавить сопротивление диверсантов, сотрудники МГБ применили орудие БТР.

Как уже сообщал Лайф, диверсанты также планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в ДНР. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, из-за чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения. Однако террористическая деятельность была пресечена, уточнили в МГБ.