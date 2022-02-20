ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 февраля 2022, 09:54

Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели жителей ЛНР

В СКР уточнили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населённого пункта Коминтерново был также контужен 84-летний местный житель.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) после атаки ВСУ.

"Сегодня утром Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения", — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

СЦКК: Украинские силовики обстреляли село Петровское в ДНР запрещёнными снарядами
СЦКК: Украинские силовики обстреляли село Петровское в ДНР запрещёнными снарядами

В СКР уточнили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населённого пункта Коминтерново также был контужен 84-летний местный житель.

Глава СК распорядился провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств происшествия и "зафиксировать доказательства преступлений ВСУ" на территории Донбасса.

Украина закрыла пропускной пункт Счастье на линии соприкосновения с ЛНР
Украина закрыла пропускной пункт Счастье на линии соприкосновения с ЛНР

Напомним, утром в Народной милиции ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атаки ВСУ. Отмечается, что потерь среди личного состава нет. Кроме того, разрушено пять жилых домов. Всё произошло в районе населённого пункта Пионерское.

BannerImage

Обложка © СК РФ

Ирина Мусина
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • СК РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar