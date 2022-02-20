Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели жителей ЛНР

В СКР уточнили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населённого пункта Коминтерново был также контужен 84-летний местный житель.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) после атаки ВСУ.

"Сегодня утром Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения", — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

В СКР уточнили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населённого пункта Коминтерново также был контужен 84-летний местный житель.

Глава СК распорядился провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств происшествия и "зафиксировать доказательства преступлений ВСУ" на территории Донбасса.