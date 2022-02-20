Глава Евросовета Мишель: Запад не собирается вечно предлагать России "оливковую ветвь"
Он отметил, что действия Москвы сплотили страны ЕС с её заокеанскими партнёрами, в том числе с США, Канадой и Японией. По его утверждениям, концентрация войск РФ вокруг Незалежной якобы продолжается.
Шарль Мишель. Фото © Instagram / charlesmichel
Западные страны не видят признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и не собираются всё время предлагать России "оливковую ветвь". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции", — сказал Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава Евросовета также отметил, что действия Москвы сплотили страны Евросоюза с её заокеанскими партнёрами, в частности, с США, Канадой и Японией. По его утверждениям, концентрация российских войск вокруг Незалежной якобы продолжается.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать и немедленно ввести санкции против России. Он указал на необходимость применения рестрикций уже сейчас и добавил, что позже Незалежной будут уже не нужны эти меры, так как российские военные якобы начнут стрелять по стране.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".