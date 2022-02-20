Глава Евросовета Мишель: Запад не собирается вечно предлагать России "оливковую ветвь"

Западные страны не видят признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и не собираются всё время предлагать России "оливковую ветвь". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции", — сказал Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава Евросовета также отметил, что действия Москвы сплотили страны Евросоюза с её заокеанскими партнёрами, в частности, с США, Канадой и Японией. По его утверждениям, концентрация российских войск вокруг Незалежной якобы продолжается.