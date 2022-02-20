Почти 30 регионов России выразили готовность принять беженцев из Донбасса

Около 30 регионов России готовы принять людей из республик Донбасса. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В МЧС уже около 30 регионов зарегистрированы, которые готовы принять [беженцев]", — сказал Чуприян.

При этом временно исполняющий обязанности главы ведомства заметил, что работа по приёму людей и оказанию им помощи будет идти столько, сколько потребуется. Он выразил надежду, что здравый смысл и мир возобладают и граждане вернутся к себе домой.