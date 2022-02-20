Почти 30 регионов России выразили готовность принять беженцев из Донбасса
Прибытие эвакуированных граждан ДНР в Ростовскую область. Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Кроме того, временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ заметил, что работа по приёму людей и оказанию им помощи будет идти столько, сколько потребуется.
Около 30 регионов России готовы принять людей из республик Донбасса. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"В МЧС уже около 30 регионов зарегистрированы, которые готовы принять [беженцев]", — сказал Чуприян.
При этом временно исполняющий обязанности главы ведомства заметил, что работа по приёму людей и оказанию им помощи будет идти столько, сколько потребуется. Он выразил надежду, что здравый смысл и мир возобладают и граждане вернутся к себе домой.
Ранее Лайф сообщал, что готовность принять людей выразили Еврейская автономная область, Приамурье и Алтайский край. К ним прибавились Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. Так, Департамент общественных и внешних связей Югры сообщил, что округ готов разместить до ста детей в возрасте от трёх до 18 лет, взрослых, также взрослых с детьми, а губернатор Тюменской области Александр Моор выразил уверенность, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь.
Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации.