Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования из-за обострения в Донбассе

Но направленность учений остаётся неизменной — обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи границ государств, уточнили в белорусском Минобороны.

Россия и Белоруссия решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ и обострения в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Так, в ходе продолжения будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой детализацией учебными вопросами в рамках предыдущей проверки. При этом направленность останется прежней: обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи границ государств, уточнил Хренин.