Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования из-за обострения в Донбассе
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Но направленность учений остаётся неизменной — обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи границ государств, уточнили в белорусском Минобороны.
Россия и Белоруссия решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ и обострения в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Так, в ходе продолжения будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой детализацией учебными вопросами в рамках предыдущей проверки. При этом направленность останется прежней: обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи границ государств, уточнил Хренин.
Напомним, совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" проходили с 10 по 20 февраля. Манёвры шли на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии.