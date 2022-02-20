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20 февраля, 10:21

Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования из-за обострения в Донбассе

Но направленность учений остаётся неизменной — обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи границ государств, уточнили в белорусском Минобороны.

<p>Фото © <a href="https://www.mil.by/ru/news/144770/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Белоруссии</a></p>

Фото © Минобороны Белоруссии

Россия и Белоруссия решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ и обострения в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", приводит его слова пресс-служба ведомства.

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Так, в ходе продолжения будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой детализацией учебными вопросами в рамках предыдущей проверки. При этом направленность останется прежней: обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи границ государств, уточнил Хренин.

Напомним, совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" проходили с 10 по 20 февраля. Манёвры шли на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии.

Никита Могилев

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