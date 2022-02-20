В Бурятии возбудили уголовное дело после нападения собаки на жительницу Улан-Удэ

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении владелицы собаки, которая напала на 38-летнюю местную жительницу в Улан-Удэ.

"По данному факту была установлена хозяйка собаки. В отношении хозяйки сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ "Ппричинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — сообщает ТАСС со ссылкой на местное УМВД РФ.

В городской администрации заявили, что животное напало на женщину вчера вечером, уточнив, что в результате свидетелям нападения удалось отогнать и удержать собаку до прибытия служб отлова. Также на место прибыли сотрудники комитета городского хозяйства и полиция.

"В настоящий момент собака отловлена, владелец собаки установлен", — сообщили власти Улан-Удэ.

По данным Минздрава республики, пострадавшая была госпитализирована со множественными укусами, её прооперировали. Пациентка проходит "интенсивную терапию в условиях отделения реанимации" и находится в тяжёлом состоянии, однако "больница располагает необходимыми ресурсами", уточняется в сообщении министерства в "Инстаграме".