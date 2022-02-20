Дыры от пуль и выбитые стёкла: Лайф публикует видео из дома в Донецке, где спецназ ДНР обезвредил диверсантов

На кадрах видны дыры от пуль в стенах и выбитые стёкла. Сам дом получил серьёзные повреждения в ходе обстрела.

Как ранее сообщал Лайф, диверсанты планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в ДНР. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, из-за чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения. Однако террористическая деятельность была пресечена, уточнили в МГБ. Позднее появилось видео спецоперации по обезвреживанию группы.