Дыры от пуль и выбитые стёкла: Лайф публикует видео из дома в Донецке, где спецназ ДНР обезвредил диверсантов

На кадрах видны последствия спецоперации. Само строение получило серьёзные повреждения в результате обстрела. Ранее сообщалось, что были ранены два бойца.

Дом в Донецке, где спецназ ДНР обезвредил диверсионную группу. Видео © Telegram-канал SHOT

Появились кадры дома на улице Солнцева в Донецке, где спецназ Министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) обезвредил группу диверсантов, готовивших теракты. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

На кадрах видны дыры от пуль в стенах и выбитые стёкла. Сам дом получил серьёзные повреждения в ходе обстрела.