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Опубликовано 20 февраля 2022, 10:36
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Дыры от пуль и выбитые стёкла: Лайф публикует видео из дома в Донецке, где спецназ ДНР обезвредил диверсантов

На кадрах видны последствия спецоперации. Само строение получило серьёзные повреждения в результате обстрела. Ранее сообщалось, что были ранены два бойца.

Дом в Донецке, где спецназ ДНР обезвредил диверсионную группу. Видео © Telegram-канал SHOT

Появились кадры дома на улице Солнцева в Донецке, где спецназ Министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) обезвредил группу диверсантов, готовивших теракты. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

На кадрах видны дыры от пуль в стенах и выбитые стёкла. Сам дом получил серьёзные повреждения в ходе обстрела.

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Как ранее сообщал Лайф, диверсанты планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций в ДНР. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, из-за чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения. Однако террористическая деятельность была пресечена, уточнили в МГБ. Позднее появилось видео спецоперации по обезвреживанию группы.

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Кадр видео © Telegram-канал SHOT

Артур Лапсаков
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