Опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей

На кадрах видны разрушения после удара и сотрудники совместного центра контроля и координации. Глава СК РФ Бастрыкин уже потребовал возбудить уголовные дела.

Последствия обстрела дома в ЛНР, где погибли двое мирных жителей. Видео © Telegram-канал "ЛуганскИнформЦентр"

Опубликованы кадры разрушенного дома в селе Пионерское в ЛНР, в котором в ходе обстрела с украинской стороны погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает "ЛуганскИнформЦентр".