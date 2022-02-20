Опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей
На кадрах видны разрушения после удара и сотрудники совместного центра контроля и координации. Глава СК РФ Бастрыкин уже потребовал возбудить уголовные дела.
Последствия обстрела дома в ЛНР, где погибли двое мирных жителей. Видео © Telegram-канал "ЛуганскИнформЦентр"
Опубликованы кадры разрушенного дома в селе Пионерское в ЛНР, в котором в ходе обстрела с украинской стороны погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает "ЛуганскИнформЦентр".
На кадрах видны разрушения после удара и сотрудники совместного центра контроля и координации. Кроме того, в некоторых местах ещё горит огонь.
Напомним, Народная милиция ЛНР утром 20 февраля сообщила о гибели мирных жителей в селе Пионерское в результате обстрела украинских силовиков. Кроме того, было известно о пяти разрушенных домах. Позднее в ведомстве уточнили, что жертвами удара стали два человека. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела.
Кадр из видео © Telegram-канал "ЛуганскИнформЦентр"