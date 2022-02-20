Опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей

Опубликованы кадры разрушенного дома в селе Пионерское в ЛНР, в котором в ходе обстрела с украинской стороны погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает "ЛуганскИнформЦентр" .

На кадрах видны разрушения после удара и сотрудники совместного центра контроля и координации. Кроме того, в некоторых местах ещё горит огонь.