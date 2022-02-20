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20 февраля, 10:58

Опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей

На кадрах видны разрушения после удара и сотрудники совместного центра контроля и координации. Глава СК РФ Бастрыкин уже потребовал возбудить уголовные дела.

Последствия обстрела дома в ЛНР, где погибли двое мирных жителей. Видео © Telegram-канал "ЛуганскИнформЦентр"

Опубликованы кадры разрушенного дома в селе Пионерское в ЛНР, в котором в ходе обстрела с украинской стороны погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает "ЛуганскИнформЦентр".

На кадрах видны разрушения после удара и сотрудники совместного центра контроля и координации. Кроме того, в некоторых местах ещё горит огонь.

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Напомним, Народная милиция ЛНР утром 20 февраля сообщила о гибели мирных жителей в селе Пионерское в результате обстрела украинских силовиков. Кроме того, было известно о пяти разрушенных домах. Позднее в ведомстве уточнили, что жертвами удара стали два человека. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела.

Кадр из видео © Telegram-канал "ЛуганскИнформЦентр"

Никита Могилев

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