В Челябинской области пьяный водитель сбил двух школьниц
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В этом году мужчина уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дороге.
В городе Озёрске Челябинской области пьяный водитель сбил на обочине дороги двух школьниц. Инцидент произошёл в посёлке Метлино: 54-летний владелец машины "Опель-астра" обгонял авто и не справился с управлением. Одна девочка не выжила, вторую пострадавшую госпитализировали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает Ura.ru.
"В ходе освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. На место происшествия выехал прокурор ЗАТО (Закрытого территориального образования. — Прим. Лайфа) Озёрск Сергей Волков для координации действий оперативных служб", — уточнили в прокуратуре Челябинской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что стаж вождения водителя составляет более 30 лет. Также сообщается, что в 2022 году нарушитель уже привлекался к административной ответственности по статье 12.9 части 2 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).
"Водитель Opel Astra задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Расследование находится под контролем областной прокуратуры", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП в Красноярском крае. В результате столкновения кузова двух иномарок превратились в груду металла. Водитель одной из машин выжил и после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.
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