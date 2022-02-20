В Челябинской области пьяный водитель сбил двух школьниц

В городе Озёрске Челябинской области пьяный водитель сбил на обочине дороги двух школьниц. Инцидент произошёл в посёлке Метлино: 54-летний владелец машины "Опель-астра" обгонял авто и не справился с управлением. Одна девочка не выжила, вторую пострадавшую госпитализировали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает Ura.ru.

"В ходе освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. На место происшествия выехал прокурор ЗАТО (Закрытого территориального образования. — Прим. Лайфа) Озёрск Сергей Волков для координации действий оперативных служб", — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что стаж вождения водителя составляет более 30 лет. Также сообщается, что в 2022 году нарушитель уже привлекался к административной ответственности по статье 12.9 части 2 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

"Водитель Opel Astra задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Расследование находится под контролем областной прокуратуры", — говорится в сообщении ведомства.