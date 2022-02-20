Волонтёрский штаб #МыВместе работает в Ростовской области

Так, за один день "Молодая гвардия" получила более тысячи заявок от добровольцев. Беженцам одного из ПВР уже передали лекарства, СИЗ, средства личной гигиены и детское питание.

Волонтёрский штаб #МыВместе начал свою работу в Ростове-на-Дону. Добровольцы круглосуточно готовы оказывать помощь ранее эвакуированным в регион жителям ЛНР и ДНР.

Им также помогают ученики Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые на базе Донского ГТУ прошли обучение по действиям в ЧС и имеют большой опыт в работе с гуманитарной помощью, а также с оказанием адресной помощи, в том числе и детям.

Глава местного отделения Российского Красного Креста Вероника Ященко рассказала, что на сегодняшний день добровольцы выяснили потребности примерно четырёхсот человек и уточнили, в каких лекарствах нуждаются беженцы.

"Многие отвечают: "Нам не надо ничего, мы хотим только мира". Одна мама рассказала, что её 12-летний сын, воспитанный в совершенно светских, далёких от церкви традициях, всю дорогу крестился. Так что отмечу, что людям ещё очень и психологическая поддержка нужна", — заметила она.