Волонтёрский штаб #МыВместе работает в Ростовской области
Так, за один день "Молодая гвардия" получила более тысячи заявок от добровольцев. Беженцам одного из ПВР уже передали лекарства, СИЗ, средства личной гигиены и детское питание.
Волонтёрский штаб #МыВместе начал свою работу в Ростове-на-Дону. Добровольцы круглосуточно готовы оказывать помощь ранее эвакуированным в регион жителям ЛНР и ДНР.
Им также помогают ученики Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые на базе Донского ГТУ прошли обучение по действиям в ЧС и имеют большой опыт в работе с гуманитарной помощью, а также с оказанием адресной помощи, в том числе и детям.
Глава местного отделения Российского Красного Креста Вероника Ященко рассказала, что на сегодняшний день добровольцы выяснили потребности примерно четырёхсот человек и уточнили, в каких лекарствах нуждаются беженцы.
"Многие отвечают: "Нам не надо ничего, мы хотим только мира". Одна мама рассказала, что её 12-летний сын, воспитанный в совершенно светских, далёких от церкви традициях, всю дорогу крестился. Так что отмечу, что людям ещё очень и психологическая поддержка нужна", — заметила она.
Так, за один день "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) получила более 1000 заявок от волонтёров со всей страны. В Ростовскую область отправилось более двухсот активистов, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. По его словам, 400 беженцам одного из пунктов временного размещения уже передали лекарства, СИЗ, средства личной гигиены и детское питание.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили многие регионы России.
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