Власти Воронежской области ввели режим ЧС из-за потока беженцев из Донбасса
Его действие необходимо для оперативного привлечения средств для закупки предметов первой необходимости, средств гигиены, тестов на коронавирус и так далее, уточнили в областном правительстве.
В Воронежской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за потока прибывающих жителей ДНР и ЛНР, сообщает региональное правительство. Это решение принял губернатор Александр Гусев.
"Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. Нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения", — сказано в сообщении.
Действие этого режима необходимо для оперативного привлечения средств для закупки беженцам предметов первой необходимости, средств гигиены, тестов на коронавирус и так далее, уточнили в пресс-службе, заметив, что других причин нет.
Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Уже почти 30 регионов России выразили готовность принять людей из республик Донбасса.