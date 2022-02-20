Власти Воронежской области ввели режим ЧС из-за потока беженцев из Донбасса

Его действие необходимо для оперативного привлечения средств для закупки предметов первой необходимости, средств гигиены, тестов на коронавирус и так далее, уточнили в областном правительстве.

В Воронежской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за потока прибывающих жителей ДНР и ЛНР, сообщает региональное правительство. Это решение принял губернатор Александр Гусев.

"Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. Нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения", — сказано в сообщении.