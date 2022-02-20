Песков заявил о конструктивности переговоров Путина с западными лидерами по теме Украины

Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами западных стран по теме Украины проходят в конструктивном ключе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"На самом деле существенным образом контрастирует истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер переговоров. Да, задаются вопросы, что, "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично. Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор", — сказал Песков.