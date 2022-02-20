Песков заявил о конструктивности переговоров Путина с западными лидерами по теме Украины
По словам представителя Кремля, такие диалоги главы РФ резко контрастируют истерике, которая разворачивается в СМИ зарубежных стран.
Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами западных стран по теме Украины проходят в конструктивном ключе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"На самом деле существенным образом контрастирует истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер переговоров. Да, задаются вопросы, что, "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично. Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор", — сказал Песков.
Он отметил, что у Путина есть возможность доносить до западных партнёров озабоченности России. По словам пресс-секретаря президента, многие не соглашаются с российским лидером частично или полностью, однако каждый раз все констатируют наличие базы для дискуссий, продолжения переговоров. И это, пожалуй, самое важное, заключил Песков.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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