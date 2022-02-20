Боррель: Нет другой страны, на которую ЕС потратил больше денег, чем на Украину

Украина с 2014 года получила от Евросоюза 17 миллиардов евро, другого такого государства, кому бы ЕС заплатил больше, нет. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. Мы поддерживаем её финансово с 2014 года, когда Россия присоединила Крым. 17 млрд евро — это очень много", — сказал Боррель в ходе Мюнхенской конференции.

По его словам, Брюссель взаимодействует с Незалежной активнее, чем с любой другой страной, и сейчас Европа подталкивает Киев к реализации необходимых реформ для усиления своей устойчивости в условиях внешнего давления. Обе стороны должны продолжать идти по этому пути, укреплять связи и обеспечивать возможности для реформ, добавил Боррель.

"Конечно, Украине ещё предстоит очень многое сделать, ведь реформы пока не завершены. Украина активно работает, но ей ещё нужно пройти очень длинный путь к успеху", — добавил глава евродипломатии.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель в свою очередь добавил, что с Киевом нужно развивать тесные связи, поддерживать территориальную целостность и процветание страны.