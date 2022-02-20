СЦКК: Украинские военные выпустили 17 гранат по территории ДНР
Кроме того, при обстреле посёлка Зайцево Южное ВСУ использовали боеприпасы болгарского производства. Это подтверждает то, что страны Запада поставляют Киеву оружие для ведения огня по республикам.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили очередной обстрел Донецкой Народной Республики (ДНР), применив 17 гранат. Об этом сообщила пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:57 — населённый пункт Новосёловка Вторая — населённый пункт Васильевка. Выпущено пять гранат из СПГ (станковый противотанковый гранатомёт. — Прим. Лайфа), 12 гранат из АГС (автоматический гранатомёт на станке. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.
Кроме того, при обстреле посёлка Зайцево Южное в ДНР украинские силовики использовали боеприпасы болгарского производства. Как сообщается в телеграм-канале Народной милиции республики, это подтверждает то, что страны Запада поставляют Киеву летальное оружие для ведения огня по республикам Донбасса.
"Необходимо отметить, что во время обстрела посёлка Зайцево Южное украинские боевики использовали 30-миллиметровые снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомёту производства болгарского завода "Арсенал", — подчеркнули в Народной милиции ДНР.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ