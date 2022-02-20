СЦКК: Украинские военные выпустили 17 гранат по территории ДНР

Кроме того, при обстреле посёлка Зайцево Южное ВСУ использовали боеприпасы болгарского производства. Это подтверждает то, что страны Запада поставляют Киеву оружие для ведения огня по республикам.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили очередной обстрел Донецкой Народной Республики (ДНР), применив 17 гранат. Об этом сообщила пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:57 — населённый пункт Новосёловка Вторая — населённый пункт Васильевка. Выпущено пять гранат из СПГ (станковый противотанковый гранатомёт. — Прим. Лайфа), 12 гранат из АГС (автоматический гранатомёт на станке. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.



Кроме того, при обстреле посёлка Зайцево Южное в ДНР украинские силовики использовали боеприпасы болгарского производства. Как сообщается в телеграм-канале Народной милиции республики, это подтверждает то, что страны Запада поставляют Киеву летальное оружие для ведения огня по республикам Донбасса.

"Необходимо отметить, что во время обстрела посёлка Зайцево Южное украинские боевики использовали 30-миллиметровые снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомёту производства болгарского завода "Арсенал", — подчеркнули в Народной милиции ДНР.