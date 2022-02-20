Песков: Ежедневные объявления даты "вторжения" России могут иметь плохие последствия
Он уточнил, что Запад угрожает адскими санкциями в случае пересечения РФ границ Украины, при этом Киев к сдерживанию не призывают и только отправляют в страну грузовые самолёты с вооружением.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневное "упражнение по объявлению даты "вторжения" России на Украину" может иметь нехорошие последствия. В эфире телеканала "Россия-1" он привёл в пример безупречно выстроенное "обоснование из области теории заговора".
"Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооружённого переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий", — сказал Песков.
Он пояснил, что при этом НАТО, США, Великобритания друг за другом отправляют в страну грузовые самолёты с вооружением и боеприпасами и Украине обеспечивается "дипломатическая и политическая крыша".
"Крыша, значит, где говорится, что если хоть кто-то пересечёт границу Украины там, или России, неважно, по какому поводу, то будут адские санкции, Россия станет изгоем и так далее. Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путём? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления", — сказал Песков, отметив, что иначе он объяснить ежедневные абсурдные заявления не может.
Представитель Кремля добавил, что при этом Киев к сдерживанию никто не призывает.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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