Песков: Ежедневные объявления даты "вторжения" России могут иметь плохие последствия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневное "упражнение по объявлению даты "вторжения" России на Украину" может иметь нехорошие последствия. В эфире телеканала "Россия-1" он привёл в пример безупречно выстроенное "обоснование из области теории заговора".

"Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооружённого переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий", — сказал Песков.

Он пояснил, что при этом НАТО, США, Великобритания друг за другом отправляют в страну грузовые самолёты с вооружением и боеприпасами и Украине обеспечивается "дипломатическая и политическая крыша".

"Крыша, значит, где говорится, что если хоть кто-то пересечёт границу Украины там, или России, неважно, по какому поводу, то будут адские санкции, Россия станет изгоем и так далее. Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путём? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления", — сказал Песков, отметив, что иначе он объяснить ежедневные абсурдные заявления не может.