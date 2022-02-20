Путин 21 февраля проведёт совещание по реализации Послания Федеральному собранию
Напомним, что в прошлом году обращение президента к парламенту состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проведёт совещание о ходе реализации прошлогоднего Послания Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин проведёт совещание с членами Правительства РФ, посвящённое итогам реализации посланий президента Федеральному собранию 2020–2021 годов", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин начал серию совещаний по подготовке к новому Посланию Федеральному собранию. Первое обсуждение было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года. Также Путин подчеркнул, что послание парламенту — это не просто выступление с обещанием "каких-то коврижек", в нём нужно показать направление развития страны и её экономики, а также ту базу, на основе которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния граждан.
Напомним, что в 2021 году обращение президента к парламенту состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы.
Владимир Путин. Фото на обложке © Kremlin.ru