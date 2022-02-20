Песков заявил о нежелании Зеленского выполнять Минские соглашения
Поэтому у президента РФ Владимира Путина есть все основания не рассматривать его как человека, который готов в ближайшей перспективе к выполнению договорённостей, отметил представитель Кремля.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он не готов, не хочет и не желает выполнять Минские соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться. Украинский лидер в Мюнхене, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что не знает, чего хочет его российский коллега. Именно поэтому им и нужно провести переговоры.
Владимир Зеленский. Фото на обложке © Офис президента Украины