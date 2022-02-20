Песков заявил о нежелании Зеленского выполнять Минские соглашения

Заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он не готов, не хочет и не желает выполнять Минские соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".