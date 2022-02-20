Рябков назвал отписками ответы ЕС и НАТО по вопросу концепции неделимости безопасности

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков посчитал отписками присланные НАТО и Евросоюзом ответы на письма главы МИД России Сергея Лаврова, направленные коллегам в 37 европейских странах. В обращениях российской стороны говорится о понимании концепции неделимости безопасности. Рябков подчеркнул, что западные партнёры уходят от прямого разговора по этой теме.

"Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причём уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом", — заявил замминистра в эфире телеканала "Россия-1".

По словам представителя российского дипведомства, два коротких текста ни о чём, полученные в ответ на 37 обращений Лаврова, — это тот самый уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет обсуждать безопасность всех стран общего региона, а не только Украины.