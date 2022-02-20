Сенатор Широков: Россия не нуждается в "оливковой ветви" со стороны Запада

Россия не нуждается "в оливковой ветви", а также "прочих представителях флоры и фауны" со стороны Запада и будет защищать свои национальные интересы. Так член Совета Федерации РФ Анатолий Широков прокомментировал соответствующее заявление главы Евросовета Шарля Мишеля в беседе с Лайфом.

"Безопасность не может быть делимой. Российская сторона основывает свои предложения на том, что за 30 лет после распада СССР военные силы НАТО уже настолько плотно подошли к границам РФ, что дальше мы уже не можем отступать. Мы много раз об этом говорили", — заявил он.

По словам сенатора, о таком положении дел президент РФ Владимир Путин говорил ещё 15 лет назад на Мюнхенской конференции. Тогда он призывал Запад "думать о безопасности с участием России, а не за счёт неё". Широков подчеркнул, что слова Путина так и не были услышаны и Москва "не имеет на сегодня возможностей дальше отступать и сглаживать противоречия". Парламентарий отметил, что западные партнёры РФ хотят "сдвинуть дискурс о большой коллективной безопасности на частный случай, связанный с Украиной".

"При этом именно страны ЕС и НАТО накачивают Украину — довольно нестабильное "государство" — оружием. И в этом смысле пусть этот господин с оливковыми ветвями спокойно сидит у себя в Брюсселе. Россия не нуждается в оливковых ветвях со стороны Запада", — заявил сенатор.

Широков подчеркнул, что у России есть свои национальные интересы и страна будет их защищать "всеми имеющимися со стороны международного права способами". Он также отметил, что Европе уже "пора понять, что украинский кризис спровоцирован не Россией, а Западом" начиная с госпереворота в стране в 2014 году.

"Но только Запад и Украина не выполняют Минские соглашения. Поэтому сегодня мяч на их стороне, и Россия не требует оливковых ветвей, и белых голубей, и прочих представителей флоры и фауны. Она требует разумного, рационального подхода к созданию системы глобальной европейской безопасности, которая не может быть разделена на безопасность для Запада и безопасность для РФ. И интересы России этим господам (европейским чиновникам. — Прим. Лайфа) учитывать придётся", — подытожил сенатор.