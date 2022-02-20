Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
У 95-летней монаршей особы наблюдаются лёгкие симптомы простуды. Несмотря на болезнь, она будет выполнять часть обязанностей в Виндзоре на следующей неделе.
Елизавета II. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец.
По данным издания, у 95-летней королевы наблюдаются лёгкие симптомы простуды. Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям. Отмечается, что, несмотря на болезнь, монаршая особа будет выполнять часть обязанностей в Виндзоре на следующей неделе.
Ранее появилась информация, что Елизавета II контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом. При этом Букингемский дворец отказывался разглашать результаты её теста на коронавирус, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность.