Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец.

По данным издания, у 95-летней королевы наблюдаются лёгкие симптомы простуды. Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям. Отмечается, что, несмотря на болезнь, монаршая особа будет выполнять часть обязанностей в Виндзоре на следующей неделе.