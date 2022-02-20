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20 февраля, 12:06

Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

У 95-летней монаршей особы наблюдаются лёгкие симптомы простуды. Несмотря на болезнь, она будет выполнять часть обязанностей в Виндзоре на следующей неделе.

<p>Елизавета II. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА</p>

Елизавета II. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец.

По данным издания, у 95-летней королевы наблюдаются лёгкие симптомы простуды. Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям. Отмечается, что, несмотря на болезнь, монаршая особа будет выполнять часть обязанностей в Виндзоре на следующей неделе.

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Ранее появилась информация, что Елизавета II контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом. При этом Букингемский дворец отказывался разглашать результаты её теста на коронавирус, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность.

Наталья Исакова

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