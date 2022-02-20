Песков: Россия даже не хочет произносить слово "война"

При этом представитель Кремля заметил, что на фоне напряжённой ситуации в Донбассе любая провокация может привести к непоправимому. К таким относятся заявления Запада о "вторжении", заметил он.

Россия является последней страной в Европе, которая хотела бы произносить слово "война" после стольких пережитых конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также представитель Кремля прокомментировал напряжённость в Донбассе, заметив, что любая провокация может привести к непоправимому. Президент России не обращает внимания на заявления Запада о планах по "вторжению" РФ на Украину, уточнил Песков, однако подобные заявления являются элементом провокационного характера и ведут к нагнетанию напряжённости.