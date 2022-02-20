Песков: Россия даже не хочет произносить слово "война"
Дмитрий Песков. Фото на обложке © Kremlin.ru
При этом представитель Кремля заметил, что на фоне напряжённой ситуации в Донбассе любая провокация может привести к непоправимому. К таким относятся заявления Запада о "вторжении", заметил он.
Россия является последней страной в Европе, которая хотела бы произносить слово "война" после стольких пережитых конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также представитель Кремля прокомментировал напряжённость в Донбассе, заметив, что любая провокация может привести к непоправимому. Президент России не обращает внимания на заявления Запада о планах по "вторжению" РФ на Украину, уточнил Песков, однако подобные заявления являются элементом провокационного характера и ведут к нагнетанию напряжённости.
"А когда напряжённость нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".