В Пекине началась церемония закрытия Олимпийских игр
Соревнования проходили с 4 по 20 февраля. Наша сборная завоевала 32 медали, установив тем самым национальный рекорд.
Фото © Beijing2022.cn / Xinhua/Cai Yang
В Пекине началась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Мероприятие проходит на Национальном стадионе, также известном как "Птичье гнездо".
Знамя российской команды понесёт лыжник Александр Большунов, ставший на Играх трёхкратным чемпионом.
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Добавим, что Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Всего на них было разыграно 109 комплектов медалей.
Напомним, в последний день проходил и финал в хоккее с шайбой, где сборная России, уступив Финляндии, не смогла защитить успех 2018 года.