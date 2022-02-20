В Пекине началась церемония закрытия Олимпийских игр

В Пекине началась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Мероприятие проходит на Национальном стадионе, также известном как "Птичье гнездо".

Знамя российской команды понесёт лыжник Александр Большунов, ставший на Играх трёхкратным чемпионом.

Добавим, что Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Всего на них было разыграно 109 комплектов медалей.