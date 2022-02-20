Вышел финальный трейлер игры Elden Ring от студии From Software

В Сети продемонстрировали финальный трейлер игры Elden Ring. Игра от японской студии From Software выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В опубликованном видео закадровый голос рассказывает подробности о сюжете Elden Ring, а по ходу дела демонстрируется игровой процесс. В ролике также показали нескольких боссов, среди которых особенно выделяются похожий на оборотня монстр с огромным мечом. Помогать геймеру исследовать локации будет конь по кличке Торрент.

Добавим, что впервые игра Elden Ring была представлена на Е3 2019. Стоит отметить, что в разработке Elden Ring принимал участие писатель Джордж Мартин (автор "Песни льда и огня", которая была экранизирована как "Игра престолов"), руководит же процессом Хидэтака Миядзаки — создатель Dark Souls и Bloodborne.