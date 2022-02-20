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20 февраля, 12:32

Глава Евросовета Мишель: Евросоюз будет расплачиваться за введение санкций против России

Европа хочет использовать все возможные методы и опции на дипломатическом уровне для урегулирования конфликта, заметил он, пообещав быть в контакте с партнёрами в случае чего-то серьёзного.

<p>Шарль Мишель. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVilE7LNOB6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">charlesmichel</a></p>

Шарль Мишель. Фото © Instagram / charlesmichel

Евросоюзу придётся расплачиваться за введение значимых санкций против России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия, то мы пойдём на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе", — сказал он на Мюнхенской конференции.

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При этом Мишель заметил, что Европа хочет использовать все возможные методы и опции на дипломатическом уровне для урегулирования конфликта. Он также пообещал быть в контакте с партнёрами и сразу же созвать Евросовет, если будет понимание того, что произошло что-то серьёзное.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о начале осуществления Россией плана по "вторжению" на Украину. По словам британского премьера, есть вероятность, что российские войска якобы не просто планируют войти в страну с востока, через территорию Донбасса, но и из Белоруссии и окрестностей Киева.

Никита Могилев

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