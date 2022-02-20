Глава Евросовета Мишель: Евросоюз будет расплачиваться за введение санкций против России

Евросоюзу придётся расплачиваться за введение значимых санкций против России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия, то мы пойдём на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе", — сказал он на Мюнхенской конференции.

При этом Мишель заметил, что Европа хочет использовать все возможные методы и опции на дипломатическом уровне для урегулирования конфликта. Он также пообещал быть в контакте с партнёрами и сразу же созвать Евросовет, если будет понимание того, что произошло что-то серьёзное.