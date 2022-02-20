Дети из Донбасса продолжат обучение в школах Ростовской области

Школьники, прибывшие из республик Донбасса, продолжат обучение в образовательных организациях Ростовской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По словам представителя штаба, учебные заведения готовы организовать процесс для всех обучающихся и при необходимости обеспечить им психологическую помощь и поддержку. Школьников из ДНР и ЛНР распределят по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. Педагогических кадров для этого достаточно, уточнили в оперштабе.