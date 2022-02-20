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20 февраля, 12:24

Дети из Донбасса продолжат обучение в школах Ростовской области

Ребят распределят по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. Педагогических кадров для этого достаточно, уточнили в оперштабе.

<p>Прибытие эвакуированных граждан ДНР в Ростовскую область.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото на обложке © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Прибытие эвакуированных граждан ДНР в Ростовскую область. Фото на обложке © ТАСС / Максим Григорьев

Школьники, прибывшие из республик Донбасса, продолжат обучение в образовательных организациях Ростовской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По словам представителя штаба, учебные заведения готовы организовать процесс для всех обучающихся и при необходимости обеспечить им психологическую помощь и поддержку. Школьников из ДНР и ЛНР распределят по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. Педагогических кадров для этого достаточно, уточнили в оперштабе.

Волонтёрский штаб #МыВместе работает в Ростовской области

Волонтёрский штаб #МыВместе работает в Ростовской области

Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. В регион уже прибыло больше 40 тысяч человек.

Никита Могилев

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