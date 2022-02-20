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20 февраля, 12:43

AFP: Макрон проводит телефонные переговоры с Зеленским после беседы с Путиным

Беседа французского и российского лидеров продолжалась на протяжении одного часа 45 минут, уточнил источник в Елисейском дворце.

<p>Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи 8 февраля. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/partnerstvo-ukrayini-ta-franciyi-u-sferi-bezpeki-sogodni-may-72761" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис </a>президента Украины</p>

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи 8 февраля. Фото © Офис президента Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, беседа Путина и Макрона продлилась один час 45 минут, сейчас же лидер Франции общается с Зеленским, уточнил источник в администрации президента.

Елисейский дворец: Макрон прилагает "последние усилия" по ситуации на Украине

Елисейский дворец: Макрон прилагает "последние усилия" по ситуации на Украине

А ранее Лайф рассказывал, что Зеленский заверил Макрона в том, что не будет отвечать на "провокации". В Елисейском дворце уверены, что Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет.

Никита Могилев

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