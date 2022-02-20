AFP: Макрон проводит телефонные переговоры с Зеленским после беседы с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, беседа Путина и Макрона продлилась один час 45 минут, сейчас же лидер Франции общается с Зеленским, уточнил источник в администрации президента.