AFP: Макрон проводит телефонные переговоры с Зеленским после беседы с Путиным
Беседа французского и российского лидеров продолжалась на протяжении одного часа 45 минут, уточнил источник в Елисейском дворце.
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи 8 февраля. Фото © Офис президента Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным агентства, беседа Путина и Макрона продлилась один час 45 минут, сейчас же лидер Франции общается с Зеленским, уточнил источник в администрации президента.
А ранее Лайф рассказывал, что Зеленский заверил Макрона в том, что не будет отвечать на "провокации". В Елисейском дворце уверены, что Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет.