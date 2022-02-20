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Опубликовано 20 февраля 2022, 12:59

СЦКК: Более тысячи жителей ЛНР остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

Повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ 35-кВ, подстанции Михайловка и Петродонецкая № 1, подчеркнул представитель республики в совместном центре.

Более тысячи домов и квартир остались обесточены в посёлках Голубовское и Донецкий, находящихся на территории ЛНР. Это произошло из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении населённых пунктов Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ 35-кВ, подстанции Михайловка и Петродонецкая № 1. Без электроснабжения более 1000 абонентов", — говорится в сообщении.

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Напомним, Народная милиция ЛНР утром 20 февраля сообщила о гибели мирных жителей в селе Пионерское в результате обстрела украинских силовиков. Кроме того, было известно о пяти разрушенных домах. Позднее в ведомстве уточнили, что жертвами удара стали два человека. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела.

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Фото на обложке © ТАСС / Александр Река

Евгения Колесникова
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