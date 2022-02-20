СЦКК: Более тысячи жителей ЛНР остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

Более тысячи домов и квартир остались обесточены в посёлках Голубовское и Донецкий, находящихся на территории ЛНР. Это произошло из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).