СЦКК: Более тысячи жителей ЛНР остались без электричества из-за обстрелов ВСУ
Повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ 35-кВ, подстанции Михайловка и Петродонецкая № 1, подчеркнул представитель республики в совместном центре.
Более тысячи домов и квартир остались обесточены в посёлках Голубовское и Донецкий, находящихся на территории ЛНР. Это произошло из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении населённых пунктов Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ 35-кВ, подстанции Михайловка и Петродонецкая № 1. Без электроснабжения более 1000 абонентов", — говорится в сообщении.
Напомним, Народная милиция ЛНР утром 20 февраля сообщила о гибели мирных жителей в селе Пионерское в результате обстрела украинских силовиков. Кроме того, было известно о пяти разрушенных домах. Позднее в ведомстве уточнили, что жертвами удара стали два человека. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела.
Фото на обложке © ТАСС / Александр Река