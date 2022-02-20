"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" окажут совместную помощь жителям ДНР и ЛНР
Также будут решаться вопросы конкретных семей и их жизненных ситуаций. А в регионах, куда поступают беженцы, собирается информация об их первоочередных потребностях.
Партия "Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" наладят системную работу по оказанию помощи всем жителям ДНР и ЛНР независимо от того, эвакуировались они в РФ или всё ещё находятся на территории республик. Об этом заявила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова по итогам встречи с директором фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой.
По её словам, необходимая помощь будет оказываться детям и взрослым, в том числе медицинская или связанная с обучением. Также нужно решать вопросы конкретных семей и их жизненных ситуаций.
"Нужно понимать, что эта ситуация может затянуться, и максимально сконцентрироваться. Мы объединяемся, чтобы помочь как можно скорее наладить системную работу по этим вопросам. В этом — память о деле Елизаветы Глинки и простой человеческий долг", — привела пресс-служба "Единой России" слова Кузнецовой.
Кроме того, в тех населённых пунктах, куда поступают беженцы, на базе общественных приёмных единороссов организован сбор информации об их первоочередных потребностях. Также партия контактирует с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка, чтобы помогать детям, оставшимся в ДНР и ЛНР.
В то же время Авилова отметила, что существует две категории людей, о которых заботятся фонд и партия, — это тяжелобольные взрослые и дети, которые нуждаются в постоянной терапии, а также прибывшие в РФ семьи, не имеющие полиса ОМС.
"Важно решить задачу регулярного осмотра прибывших людей, чтобы предотвратить распространение инфекций. Также важно решить технические вопросы оперативной поставки лекарств", — отметила Авилова.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
В результате 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их определили в пункты временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
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