"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" окажут совместную помощь жителям ДНР и ЛНР

Также будут решаться вопросы конкретных семей и их жизненных ситуаций. А в регионах, куда поступают беженцы, собирается информация об их первоочередных потребностях.

Партия "Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" наладят системную работу по оказанию помощи всем жителям ДНР и ЛНР независимо от того, эвакуировались они в РФ или всё ещё находятся на территории республик. Об этом заявила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова по итогам встречи с директором фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой.

По её словам, необходимая помощь будет оказываться детям и взрослым, в том числе медицинская или связанная с обучением. Также нужно решать вопросы конкретных семей и их жизненных ситуаций.

"Нужно понимать, что эта ситуация может затянуться, и максимально сконцентрироваться. Мы объединяемся, чтобы помочь как можно скорее наладить системную работу по этим вопросам. В этом — память о деле Елизаветы Глинки и простой человеческий долг", — привела пресс-служба "Единой России" слова Кузнецовой.

Кроме того, в тех населённых пунктах, куда поступают беженцы, на базе общественных приёмных единороссов организован сбор информации об их первоочередных потребностях. Также партия контактирует с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка, чтобы помогать детям, оставшимся в ДНР и ЛНР.

В то же время Авилова отметила, что существует две категории людей, о которых заботятся фонд и партия, — это тяжелобольные взрослые и дети, которые нуждаются в постоянной терапии, а также прибывшие в РФ семьи, не имеющие полиса ОМС.

"Важно решить задачу регулярного осмотра прибывших людей, чтобы предотвратить распространение инфекций. Также важно решить технические вопросы оперативной поставки лекарств", — отметила Авилова.