Президент Абхазии Бжания заявил о готовности предоставить помощь Донбассу

В республике с обеспокоенностью следят за происходящими там событиями, ведь резкая эскалация напряжённости, которую создала Украина, не может не вызывать тревоги, указал абхазский лидер.

В случае необходимости Абхазия готова предоставить военную и гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом заявил президент страны Аслан Бжания.

"Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента.

По словам Бжании, в Абхазии с обеспокоенностью следят за происходящими в Донбассе событиями, ведь резкая эскалация напряжённости, которую создала Украина, не может не вызывать тревоги. Власти республики находятся в постоянном контакте с администрацией ДНР и ЛНР. Президент Абхазии также с сожалением заявил, что украинские власти ярко показывают свой отказ от урегулирования конфликта переговорным путём.

"Поощряемая западными кураторами Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе", — подчеркнул Бжания.