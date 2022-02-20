Президент Абхазии Бжания заявил о готовности предоставить помощь Донбассу
В республике с обеспокоенностью следят за происходящими там событиями, ведь резкая эскалация напряжённости, которую создала Украина, не может не вызывать тревоги, указал абхазский лидер.
В случае необходимости Абхазия готова предоставить военную и гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом заявил президент страны Аслан Бжания.
"Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента.
По словам Бжании, в Абхазии с обеспокоенностью следят за происходящими в Донбассе событиями, ведь резкая эскалация напряжённости, которую создала Украина, не может не вызывать тревоги. Власти республики находятся в постоянном контакте с администрацией ДНР и ЛНР. Президент Абхазии также с сожалением заявил, что украинские власти ярко показывают свой отказ от урегулирования конфликта переговорным путём.
"Поощряемая западными кураторами Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе", — подчеркнул Бжания.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
Президент Абхазии Аслан Бжания. Фото на обложке © Instagram / za_bzhaniya