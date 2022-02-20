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20 февраля, 13:38

Глава МОК Бах объявил Олимпийские игры в Пекине закрытыми

Соревнования, в ходе которых было разыграно 109 комплектов наград, проходили с 4 по 20 февраля. Следующая Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olympics/status/1495387119518457857/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olympics</a></p>

Фото © Twitter / Olympics

В Пекине официально завершились XXIV зимние Олимпийские игры. Об этом в ходе церемонии закрытия соревнований объявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Добавим, что Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Всего на них было разыграно 109 комплектов медалей. В ходе церемонии закрытия знаменосцем нашей команды стал лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые медали на Играх, а также одно серебро и одну бронзу.

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Шамиль Гаджиев

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