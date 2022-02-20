Глава МОК Бах объявил Олимпийские игры в Пекине закрытыми
Соревнования, в ходе которых было разыграно 109 комплектов наград, проходили с 4 по 20 февраля. Следующая Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
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В Пекине официально завершились XXIV зимние Олимпийские игры. Об этом в ходе церемонии закрытия соревнований объявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Добавим, что Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Всего на них было разыграно 109 комплектов медалей. В ходе церемонии закрытия знаменосцем нашей команды стал лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые медали на Играх, а также одно серебро и одну бронзу.