Прощайте, Игры!: В Пекине погас огонь XXIV зимней Олимпиады

Добавим, что Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Всего на них было разыграно 109 комплектов медалей. Знаменосцем нашей команды стал лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые медали на Играх, а также одно серебро и одну бронзу.