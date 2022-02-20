Прощайте, Игры!: В Пекине погас огонь XXIV зимней Олимпиады
Соревнования продолжались более двух недель. В ходе церемонии закрытия организаторы передали право проведения Игр в 2026 году представителям Милана и Кортина-д’Ампеццо.
Фото © Beijing2022.cn / Xinhua/Li Xin
В Пекине погас огонь XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония закрытия Олимпиады проходит в эти минуты на Национальном стадионе китайской столицы.
В ходе мероприятия организаторы этих Игр передали право проведения следующей зимней Олимпиады представителям итальянских Милана и Кортина-д’Ампеццо.
Добавим, что Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Всего на них было разыграно 109 комплектов медалей. Знаменосцем нашей команды стал лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые медали на Играх, а также одно серебро и одну бронзу.
Лайф напоминает, что Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, из которых шесть — высшего достоинства.