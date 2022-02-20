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20 февраля, 13:43

Прощайте, Игры!: В Пекине погас огонь XXIV зимней Олимпиады

Соревнования продолжались более двух недель. В ходе церемонии закрытия организаторы передали право проведения Игр в 2026 году представителям Милана и Кортина-д’Ампеццо.

<p>Фото © <a href="https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=MHI2022020400456900" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beijing2022.cn</a> / Xinhua/Li Xin</p>

Фото © Beijing2022.cn / Xinhua/Li Xin

В Пекине погас огонь XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония закрытия Олимпиады проходит в эти минуты на Национальном стадионе китайской столицы.

В ходе мероприятия организаторы этих Игр передали право проведения следующей зимней Олимпиады представителям итальянских Милана и Кортина-д’Ампеццо.

Добавим, что Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Всего на них было разыграно 109 комплектов медалей. Знаменосцем нашей команды стал лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые медали на Играх, а также одно серебро и одну бронзу.

Глава МОК Бах объявил Олимпийские игры в Пекине закрытыми

Глава МОК Бах объявил Олимпийские игры в Пекине закрытыми

Лайф напоминает, что Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, из которых шесть — высшего достоинства.

Шамиль Гаджиев

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