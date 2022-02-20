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20 февраля, 13:41

Болгарский телеканал назвал Байдена "президентом России"

Сюжет с неправильным титром был опубликован на сайте телеканала 19 февраля и до сих пор находится на портале новостного ресурса с неисправленной опечаткой.

<p>Джо Байден. Сюжет эфира болгарского телеканала NOVA. Скриншот из видео © <a href="https://play.nova.bg/video/sybudi-se/season-9/sybudi-se-2022-02-19/601309" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nova Play</a></p>

Джо Байден. Сюжет эфира болгарского телеканала NOVA. Скриншот из видео © Nova Play

Болгарский телеканал Nova в своём сюжете об украинском кризисе подписал под именем главы Белого дома Джо Байдена "президент на Русия", что означает "президент России".

Фрагмент выступления Джо Байдена появился в эфире на восьмой минуте 20-й секунде сюжета. В нём президент высказывается на тему украинского кризиса. Двухчасовой ролик с неправильным титром был опубликован на сайте телеканала 19 февраля и до сих пор находится на портале новостного ресурса с опечаткой.

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Ранее Лайф рассказывал, что выступление Байдена по Украине закончилось смехом журналистов. На кадрах в конце трансляции, когда глава государства покидает помещение, слышно, как сотрудники СМИ находят какой-то повод для шуток.

Ирина Мусина

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