Болгарский телеканал назвал Байдена "президентом России"

Болгарский телеканал Nova в своём сюжете об украинском кризисе подписал под именем главы Белого дома Джо Байдена "президент на Русия", что означает "президент России".

Фрагмент выступления Джо Байдена появился в эфире на восьмой минуте 20-й секунде сюжета. В нём президент высказывается на тему украинского кризиса. Двухчасовой ролик с неправильным титром был опубликован на сайте телеканала 19 февраля и до сих пор находится на портале новостного ресурса с опечаткой.