Болгарский телеканал назвал Байдена "президентом России"
Сюжет с неправильным титром был опубликован на сайте телеканала 19 февраля и до сих пор находится на портале новостного ресурса с неисправленной опечаткой.
Джо Байден. Сюжет эфира болгарского телеканала NOVA. Скриншот из видео © Nova Play
Болгарский телеканал Nova в своём сюжете об украинском кризисе подписал под именем главы Белого дома Джо Байдена "президент на Русия", что означает "президент России".
Фрагмент выступления Джо Байдена появился в эфире на восьмой минуте 20-й секунде сюжета. В нём президент высказывается на тему украинского кризиса. Двухчасовой ролик с неправильным титром был опубликован на сайте телеканала 19 февраля и до сих пор находится на портале новостного ресурса с опечаткой.
Ранее Лайф рассказывал, что выступление Байдена по Украине закончилось смехом журналистов. На кадрах в конце трансляции, когда глава государства покидает помещение, слышно, как сотрудники СМИ находят какой-то повод для шуток.