Глава МИД Франции призвал Запад к диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины

Западные страны должны вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Пока не будет новой военной агрессии против территориальной целостности Украины, мы должны продолжать разговаривать друг с другом. Но это продолжается уже две недели, и напряжение продолжает нарастать", — сказал французский министр в интервью газете Journal du Dimanche.