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20 февраля, 13:30

Глава МИД Франции призвал Запад к диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины

Вместе с тем Жан-Ив Ле Дриан попросил Владимира Путина "положить конец неразберихе", которая сейчас происходит на территории Незалежной. Министр отметил, что напряжение продолжает нарастать.

Западные страны должны вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Пока не будет новой военной агрессии против территориальной целостности Украины, мы должны продолжать разговаривать друг с другом. Но это продолжается уже две недели, и напряжение продолжает нарастать", — сказал французский министр в интервью газете Journal du Dimanche.

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Вместе с тем Ле Дриан призвал российского лидера Владимира Путина "положить конец неразберихе", которая сейчас происходит на Украине.

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Жан-Ив Ле Дриан. Обложка © Getty Images / Sven Hoppe / picture alliance

Наталья Исакова

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