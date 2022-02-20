"Прогноз скверный": Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом Елизавете II

Прогноз, который дали врачи 95-летней королеве Великобритании Елизавете II, неприятный. Коронавирус, выявленный у монаршей особы, бьёт в таком возрасте по сосудам, что может дать осложнение на голову, сердце или лёгкие. Об этом сообщил Лайфу врач-терапевт Андрей Звонков.

"Прогноз скверный, а там дальше будет видно. В таком пожилом возрасте коронавирус бьёт по сосудам: это может в голову, может в сердце, а может и в лёгкие", — рассказал он.

Терапевт отметил, что в таком возрасте при коронавирусе сосуды воспаляются и просто закрываются. Изначально такие осложнения начинаются с мелких сосудов, но потом распространяются по всему организму. "Куда стрельнёт, там и выскочит", — добавил врач. Он подчеркнул, что для человека в пожилом возрасте это "очень серьёзный фактор риска".