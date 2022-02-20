"Прогноз скверный": Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом Елизавете II
У пожилых пациентов с ковидом сосуды воспаляются, а затем и вовсе закрываются. Причём сначала осложнения начинаются с маленьких кровяных трубок, но потом распространяются по всему организму.
Прогноз, который дали врачи 95-летней королеве Великобритании Елизавете II, неприятный. Коронавирус, выявленный у монаршей особы, бьёт в таком возрасте по сосудам, что может дать осложнение на голову, сердце или лёгкие. Об этом сообщил Лайфу врач-терапевт Андрей Звонков.
"Прогноз скверный, а там дальше будет видно. В таком пожилом возрасте коронавирус бьёт по сосудам: это может в голову, может в сердце, а может и в лёгкие", — рассказал он.
Терапевт отметил, что в таком возрасте при коронавирусе сосуды воспаляются и просто закрываются. Изначально такие осложнения начинаются с мелких сосудов, но потом распространяются по всему организму. "Куда стрельнёт, там и выскочит", — добавил врач. Он подчеркнул, что для человека в пожилом возрасте это "очень серьёзный фактор риска".
Ранее Лайф писал, что королева Елизавета II заразилась коронавирусом. У 95-летней монаршей особы наблюдаются лёгкие симптомы простуды. Несмотря на болезнь, она будет выполнять часть обязанностей в Виндзоре на следующей неделе.
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Королева Елизавета II. Фото © Instagram / queenelizabethiiuk