Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России
Глава МИД Украины также отметил, что Киев готовится к любому сценарию, поэтому попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России. Он подчеркнул, что данные меры являются для Киева принципиальными.
"Я говорю уже официально: есть все основания для применения хотя бы части санкций, подготовленных для РФ сейчас, и это наша принципиальная позиция", — сказал Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции.
Глава МИД Украины отметил, что Киев готовится к любому сценарию, поэтому попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о начале осуществления Россией плана по "вторжению" на Украину. По словам британского премьера, есть вероятность, что российские войска якобы не просто планируют войти в страну с востока через территорию Донбасса, но и из Белоруссии и окрестностей Киева.
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