Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России. Он подчеркнул, что данные меры являются для Киева принципиальными.

"Я говорю уже официально: есть все основания для применения хотя бы части санкций, подготовленных для РФ сейчас, и это наша принципиальная позиция", — сказал Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции.

Глава МИД Украины отметил, что Киев готовится к любому сценарию, поэтому попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".