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20 февраля, 13:15
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Захарова пошутила над словами Трасс о намерении РФ "захватить" Прибалтику

Официальный представитель МИД РФ заметила, что министр иностранных дел Соединённого Королевства не так проста, как кажется, раскусив планы Москвы.

<p>Мария Захарова. Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1797611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Мария Захарова. Фото © МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией обратила внимание на заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о намерении России после "вторжения" на Украину "захватить" Прибалтику.

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина

Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина

Ранее министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс заявила о создании в Британии центра разоблачения "дезинформации" России. С начала февраля якобы было выявлено 40 случаев распространения Москвой некой ложной информации. Новая структура будет заниматься опровержениями.

Никита Могилев

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