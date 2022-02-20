Захарова пошутила над словами Трасс о намерении РФ "захватить" Прибалтику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией обратила внимание на заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о намерении России после "вторжения" на Украину "захватить" Прибалтику.

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", — написала дипломат в телеграм-канале.