Депутат Пайкин — о результатах РФ на Олимпиаде в Пекине: Огромный спортивный потенциал

Член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин в беседе с Лайфом заявил, что результаты Олимпиады в Пекине говорят об огромном спортивном потенциале нашей сборной. Он подчеркнул, что по количеству завоёванных серебряных и бронзовых медалей РФ сумела перегнать даже лидеров Игр.

"Значит, в нашей сборной — спортсмены мирового уровня. Кроме того, данный факт говорит о том, что создана материально-техническая база для спорта, высоких достижений", — заявил Пайкин.

Он отметил, что ответить на вопрос, почему так мало золота, могут только в тренерских штабах олимпийцев. По словам депутата, даже болельщикам было видно, что иногда от "золотой" победы спортсменов отделяла самая малость — или не хватало меткости в стрельбе, или физической и психологической выносливости, но это вопрос не к ним.

"Мы гордимся каждой медалью, понимая, что за ними стоят годы упорных тренировок. Мой вопрос скорее к федерациям, к тренерам, к развитию и конкуренции тренерских школ", — отметил он.

Парламентарий добавил, что Олимпиада была "чрезвычайно политизирована", но причиной некоторых неудач стало не это. Пайкин считает, что необходимо воспитывать спортсменов, которые покажут на следующих Играх "такой класс, что никакая политическая ангажированность не сможет его опровергнуть".