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20 февраля, 13:33

СК РФ возбудил уголовные дела после гибели мирных жителей в Донбассе

Следствие продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещённых средств и методов ведения войны против гражданского населения ДНР и ЛНР.

<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1657703/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

Фото © Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после ранений и гибели мирных жителей из-за обстрелов украинской стороны в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследования проводятся по статье "Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации". Следствие продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещённых средств и методов ведения войны против гражданского населения Донбасса.

По данным ведомства, 20 февраля военнослужащие Вооружённых сил Украины произвели массированные обстрелы с применением тяжёлого вооружения и гранатомётов нескольких населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик. В результате ночного обстрела района шахты имени Скочинского в Донецке осколочные ранения получил 67-летний мирный житель. Кроме того, около пяти часов утра в результате массированной артиллерийской атаки села Пионерское в ЛНР погибли двое мирных жителей и разрушено пять домов.

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Ранее было опубликовано видео из дома в ЛНР, где в ходе обстрела погибли двое мирных жителей. На кадрах — разрушения после удара и сотрудники совместного центра контроля и координации.

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