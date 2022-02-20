СК РФ возбудил уголовные дела после гибели мирных жителей в Донбассе

Следствие продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещённых средств и методов ведения войны против гражданского населения ДНР и ЛНР.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после ранений и гибели мирных жителей из-за обстрелов украинской стороной в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследования проводятся по статье "Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации". Следствие продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещённых средств и методов ведения войны против гражданского населения Донбасса.

По данным ведомства, 20 февраля военнослужащие Вооружённых сил Украины произвели массированные обстрелы с применением тяжёлого вооружения и гранатомётов нескольких населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик. В результате ночного обстрела района шахты имени Скочинского в Донецке осколочные ранения получил 67-летний мирный житель. Кроме того, около пяти часов утра в результате массированной артиллерийской атаки села Пионерское в ЛНР погибли двое мирных жителей и разрушено пять домов.