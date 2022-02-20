Депутат Рады Кива: Провокации в Донбассе — последний шанс Зеленского угодить Западу

Парламентарий добавил, что качественная актёрская игра президента Незалежной вызывает уже не восторженные аплодисменты, а бесконечное человеческое горе.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что провоцирование России с помощью атак ВСУ в Донбассе — это "последний шанс" для президента Украины выполнить задание Запада.

"Зеленский сейчас использует последнюю возможность выполнить задачу Запада — спровоцировать Москву, начав наступление в Донбассе, что приведёт к тысячам человеческих жертв", — написал депутат в своём-телеграм канале под опубликованным видео с Владимиром Зеленским.

Кива подчеркнул, что те заявления, которые использует украинский лидер, комментируя появление раненых среди гражданского населения на территории республик, лишь демонстрирует его цинизм.

"Игра на сцене лицедея — это ведь тоже манипуляция и обман для зрителя, и пока он с этим хорошо справляется. Только сейчас мы слышим не восторженные аплодисменты, а бесконечное человеческое горе", — отметил Кива.