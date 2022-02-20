Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу

Украинский лидер заявил, что проинформировал по телефону главу Франции о текущей ситуации и новых "провокационных обстрелах" в ДНР и ЛНР. Также лидеры выступили за введение режима тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого лидеры поддержали скорейший созыв Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, а также немедленное введение режима тишины.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", — написал украинский лидер в Twitter.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться. Украинский лидер в Мюнхене, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что не знает, чего хочет его российский коллега. Именно поэтому им и нужно провести переговоры.