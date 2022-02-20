ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 февраля 2022, 14:09

Внеочередное заседание совета ОБСЕ пройдёт 21 февраля по просьбе Украины

Об этом сообщил постпред Польши при организации Адам Халачиньский. На встрече будет обсуждаться решение вопросов безопасности в республиках Донбасса.

В понедельник, 21 февраля, по инициативе Украины из-за обострения ситуации в республиках Донбасса состоится специальное заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщило польское председательство в ОБСЕ.

Постпред Польши при организации Адам Халачиньский отметил, что пригласил на заседание спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика.

"Решение вопросов безопасности является основной задачей ОБСЕ", — написал Халачиньский в Twitter.

Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу
Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу

Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

BannerImage

Обложка © Getty Images / Michael Gruber

Наталья Исакова
  • Новости
  • обсе
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar