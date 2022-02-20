В МИД РФ назвали ложью заявления Запада о "фабрикации" Москвой поводов для "вторжения"

Заявления, звучащие от западных СМИ и политиков, о якобы "фабрикации" Россией поводов для "вторжения" на Украину являются ложью. Об этом говорится в публикации МИД РФ.

"В последние месяцы количество фейков, фабрикуемых и тиражируемых в ряде американских и европейских СМИ, многократно увеличилось. Коллективный Запад вбрасывает всё новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения", — говорится в записи.

В министерстве уточнили, что при этом Запад лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима. Ложные утверждения официальных лиц и "текущий многодневный марафон информационного террора" вписываются в традиционную западную политику, заметили в МИД. Лондон и Вашингтон называются историческими "чемпионами" по фабрикации поводов для деструктивных действий, включая вторжения в другие государства и их оккупации, а также незаконных санкций.